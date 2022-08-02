Генсек ООН: Людство в одному кроці від ядерного знищення

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що людство знаходиться всього в одному кроці від ядерного знищення — такої небезпеки не було з часів Холодної війни, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, геополітичні загрози, в тому числі кліматична криза, пандемія COVID-19 і збройні конфлікти, піддають земну кулю ядерній загрозі, небаченій з часів Холодної війни.

"Сьогодні людство відокремлює всього одне непорозуміння, один прорахунок від ядерного знищення" , — сказав він на відкритті конференції ООН з ядерного договору.

Гуттеріш зазначив, що близько 13 тисяч одиниць ядерної зброї знаходяться в арсеналах по всьому світу. Держави витрачають сотні мільярдів доларів на "зброю кінця світу".