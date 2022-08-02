РФ оголосила полк Азов "терористичною організацією"

Верховний суд Росії своїм рішенням визнав полк спецпризначення Національної гвардії України "Азов" "терористичною організацією", повідомляє Новое время.

Таким чином, він повністю задовольнив позов генпрокуратури країни. При цьому в оприлюдненому рішенні полк "Азов" чомусь названий "батальйоном".

У зв'язку з цим рішенням діяльність зазначеного підрозділу НГУ на території РФ забороняється, а українським військовим, які служили в ньому, за російським законодавством, загрожують серйозні терміни ув'язнення.

Росія називає полк "неонацистським" і звинувачує його у військових злочинах. Крім того, раніше в РФ визнали "екстремістською" діяльність "Азова", а стосовно його членів порушено кримінальну справу.