В Україні ліквідували мільйонну ботоферму "Євросолідарності"

СБУ повідомила про ліквідацію мільйонної ботоферми, яка працювала для дискредитації президента Володимира Зеленського та "розхитування суспільно-політичної ситуації" на замовлення однієї з політсил, повідомляє Українська правда.

За даними джерел "Української правди", йдеться про політсилу п'ятого президента Петра Порошенка "Європейську солідарність".

За даними спецслужби, "зловмисники поширювали дезінформацію", критикуючи владу.

Пропагандистські "потужності" цієї ботоферми нібито використовували представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони розповсюджували фейкові новини про ситуацію з фронтами та проводили інші інформаційні диверсії.

Серед останніх "операцій" СБУшники назвали поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП та головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді.

Правоохоронці нарахували, що для "розгону деструктивного контенту" ділки адміністрували понад 1 млн. власних ботів, а також численні групи у соцмережах із аудиторією майже 400 тис. користувачів.

У ході спецоперації викрили керівника злочинної групи – це громадянин РФ, який проживав у Києві та позиціонував себе як "політичний експерт".

За даними слідства, він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на "зв'язку" із нинішнім народним депутатом, який входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави.

Встановлено, що російський політтехнолог створив спеціальне програмне забезпечення. З його допомогою учасники групи керували в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних облікових записів у найбільш популярних соцмережах.

Силовики додають, що для маскування протиправної діяльності зловмисники облаштували обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці.

Під час обшуків вилучили техніку, 5 тисяч сім-карток, 200 проксі-серверів для замін IP-адрес.