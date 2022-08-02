У Мінкульті назвали 10 топонімів, які варто дерусифікувати

У Міністерстві культури та інформаційної політики назвали 10 найпоширеніших російських урбанонімів в Україні, які рекомендують перейменувати першочергово.

На перших трьох позиціях опинилися топоніми, названі іменами таких російських діячів: космонавта Юрія Гагаріна, поета Олександра Пушкіна та біолога Івана Мічуріна.

Відповідний список опублікувала експертна рада МКІП з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму.

Експерти кажуть, що значна кількість назв вулиць, площ, проспектів тощо – пов’язана з росіянами, чиї "життя та діяльність не мають стосунку до України, її історії, науки, культури".

Також у більшості випадків ці люди не народилися в Україні.

Юрій Гагарін;

Олександр Пушкін;

Іван Мічурін;

Валерій Чкалов;

Максим Горький;

Михайло Лермонтов;

Олександр Суворов;

Володимир Маяковський;

Олександр Матросов;

Володимир Комаров.

У Мінкульті рекомендують змінювати ці назви, щоб зменшити вплив радянсько-російських наративів на світогляд українців.

"Експертна рада підтримує рішення органів місцевого самоврядування з перейменування топонімів, які пов’язані з державою-агресором, комуністичним тоталітарним режимом, імперськими та радянськими ідеологемами" , – кажуть у Мінкульті.

Також дерусифікація міських назв має встановити історичну справедливість та відновити українську історично-національну топоніміку.

"Ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого "руского міра".