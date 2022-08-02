Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомляється на сайті українського лідера та у Twitter генсека Альянсу, повідомляє Новое время.

У пресслужбі Зеленського наголосили, що Столтенберг висловив співчуття у зв'язку із вбивством Росією українських військовополонених в Оленівці.

Президент також поінформував генсека про ситуацію на фронті та закликав передавати Україні більшу кількість важкої зброї від країн НАТО для відбиття атак РФ та переходу до контрнаступу, повідомляється на сайті президента.

Також Зеленський наголосив на важливості передачі Україні нелетальної військової допомоги.

Столтенберг у Twitter повідомляв, що провів телефонну розмову із Зеленським про пріоритети військової підтримки.

"Дуже важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні ще швидше" , — наголосив він.

Генсек також додав, що обговорював із Зеленським розблокування експорту зерна через Чорне море.