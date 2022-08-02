ГУР: окупанти намагаються приховати втрати у Хрустальному після удару ЗСУ

Російські окупанти намагаються приховати втрати після удару ЗСУ по готелю у місті Хрустальний Луганської області, де знаходився ворожий підрозділ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Після завдання вогневого ураження по місцю дислокації ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати. Натомість, проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців" , — зазначили у розвідці.

Більшість поранених були негайно відправлені до військового шпиталю в Ростов-на-Дону на цивільних автомобілях.

Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, окупанти активно почали розповсюджувати дезінформацію у ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що нібито всі окупанти встигли заздалегідь виїхати з готелю та ніхто з них не постраждав.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України внаслідок попадання готелем у місті Хрустальний знищили близько 100 окупантів.