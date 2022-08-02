У "Азові" відреагували на визнання полку терористичним угрупованням

У "Азові" вважають, що найбільшим в світі терористом є сама Росія, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у відповіді "Азову" у Telegram.

"Після публічної страти військовополонених полку "Азов" у н.п. Оленівка, Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд Росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією". Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди. Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом" , — йдеться у зверненні.

В "Азові" додають, що Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус, а її армія щодня чинить злочини, потурання яким — це співучасть.

Нагадаємо, Верховний суд Росії визнав український полк "Азов" так званою "терористичною організацією". Країна-агресорка заборонила його діяльність на своїй території.