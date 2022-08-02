ЄС перерахував Україні перший мільярд макрофіну у повному обсязі

Європейський союз надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі 1 мільярду євро нової екстреної нової макрофінансової допомоги, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Linkedin.

"Ці кошти допоможуть Україні задовольнити свої нагальні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії. Мільярд євро зміцнить Україну на вирішальному етапі" , – написала вона.

Нагадуємо:

У понеділок на рахунок Національного банку надійшла перша половина мільярдного траншу від Європейського союзу, у вівторок очікується друга.

Рада Євросоюзу 12 липня підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни.

Дана сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Країни ЄС підготували такий резервний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачає 8,8 мільярда євро позик.