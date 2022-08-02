Канада ввела санкції проти Росії: у списку 17 організацій та 43 військових

Канада запровадила санкції проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну, повідомляє Новое время.

Відповідне рішення опубліковане на сайті МЗС Канади.

Нові санкції стосуються 43 військових посадових осіб та 17 організацій.

В санкційний список включили російських військовослужбовців, які причетні до масових вбивств у Бучі.

15 липня Канада розширила низку санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

8 червня Канада в межах нового пакету санкцій заборонила рекламним агентствам та агентствам зі зв’язків із громадськістю працювати на російські нафтові та газові компанії.