China Briefing: Китай через візит Пелосі закрив своє небо поряд із Тайванем

Китайська сторона закрила повітряний простір для цивільних літаків на східному узбережжі поруч з Тайванем, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє China Briefing.

Повідомляється, що закрито повітряний простір в провінції Сяминь. Крім того, цивільний аеропорт Цюаньчжоу Цзіньцзян переданий під контроль Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю.

Також повідомляється, що на тлі візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань американська сторона розмістила авіаносець USS Ronald Reagan і великий десантний корабель USS Tripoli з винищувачами в міжнародних водах недалеко від східного узбережжя Тайваню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай направив свої винищувачі до лінії розмежування перед візитом Пелосі на Тайвань.