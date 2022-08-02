ОВА: над Вінницькою областю збили дві ворожі ракети окупантів

Сили ППО у вівторок, 2 серпня, збили дві російські ракети над Вінницькою областю, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Борзов у Telegram.

В ОВА закликали мешканців області не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.

Станом на 18:00 повітряну тривогу оголошено в більшості областей України.﻿

Інфографіка: alerts.in.ua

2 серпня у Вінниці помер дитячий лікар Павло Ковальчук, який постраждав внаслідок ракетного удару росіян по місту 14 липня. Кількість загиблих зросла до 27 людей.