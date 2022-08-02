Кабмін схвалив призначення нового голови Херсонської обласної адміністрації
Кабінет міністрів 2 серпня схвалив призначення Ярослава Янушевича головою Херсонської обласної державної адміністрації, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації", — повідомив він.
Крім того, уряд призначив Ірину Ковпашко заступником голови правління Пенсійного фонду.
Як повідомлялось, 9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив голову Херсонської ОВ Геннадія Лагуту.