МЗС Китаю відреагувало на візит Пелосі на Тайвань: оголошують військові навчання

У Міністерстві закордонних справ Китаю знову попередили США про наслідки візиту конгресвумен Ненсі Пелосі до Тайваню, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява представника МЗС Чжао Ліцзяня.

"Ми уважно стежимо за маршрутом спікера Пелосі. Її візит на Тайвань є грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, серйозним підривом суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, серйозною загрозою миру та стабільності в районі Тайванської протоки, а також серйозним підривом китайсько-американських відносин" , - сказав він.

За його словами, приїзд Пелосі на Тайвань буде грубим втручанням у внутрішні справи КНР, що порушуватиме принцип "одного Китаю", що, своєю чергою, створить загрозу миру та стабільності в Тайванській протоці.

Він також закликав США не розігрувати "тайванську карту" контролю над Китаєм.

На тлі цього Управління морської безпеки Китаю розповсюдило повідомлення про те, що з 00:00 години 2 серпня до 00:00 години 6 серпня в частині акваторії Південно-Китайського моря проводитимуться військові навчання з бойовими стрільбами.

У зв'язку з цим захід всіх судів у райони, координати яких вказані на сайті відомства, заборонено.

Як повідомлялося, Пелосі прилетіла на Тайвань, попри погрози Китаю.

Нагадаємо, раніше уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами", у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

Після цього представник Міністерства національної оборони Китаю Тан Кефей заявив, що якщо США наполягатимуть на поїздці спікера палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню, армія Китаю "ніколи не сидітиме склавши руки".

За інформацією ЗМІ, американські військові почали побоюватися, що Китай може збити літак зі Спікером Палати представників США Ненсі Пелосі під час її візиту до Тайваню, який запланований у серпні поточного року.