Канада, погодившись віддати турбіну "Північного потоку", розкусила блеф Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц захищає рішення Канади передати турбіну "Північного потоку" Росії, оскільки це позбавило Кремль приводу припинити постачання природного газу до Європи, повідомляє Європейська правда.

Таку думку Шольц висловив в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.

"Завдяки прем’єр-міністру (Канади) Трюдо ми змогли розкусити блеф Путіна. Ми ніколи не вірили, що скорочення поставок (газу) відбулося з технічних причин. Оскільки турбіна готова до доставки, Росія повинна знову виконати свої договірні зобов’язання" , – вважає він.

Німецький канцлер додав, що Росія намагається розділити союзників, звинувачуючи затримку з поверненням турбіни в скороченні поставок газу.

"Росія намагається чинити тиск і протиставити одного союзника іншому… Якщо Москва вирішить не виконувати свої договірні зобов’язання, то нехай це буде ясно всьому світу. Завдяки Канаді тепер це буде так. Це добре відома іграшка: Росія хотіла припинити постачання газу і звинуватити в цьому наш режим санкцій" , – сказав він.

Шольц також вважає критику рішення Канади "абсолютно безпідставною".

"Рішення про поставку турбіни навряд чи є послугою для "Газпрому". Це потужний знак підтримки Німеччини та Європи, а також підтримки солідарності серед найближчих союзників, щоб підтримувати довгострокову підтримку України. Як послаблення Німеччини та Європи допоможе Україні?" – додав канцлер.

Нагадаємо, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна для газопроводу "Північний потік-1" застрягла у дорозі в Німеччині через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти і через який митний пункт.

У Кремлі заперечили інформацію ЗМІ про те, що Росія сама своїми діями ускладнює повернення цієї турбіни, яку Канада повернула після обслуговування під тиском Німеччини попри санкції. "Газпром" заявив, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього "залишаються питання" до документів.

На цьому тлі "Газпром" оголосив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", через що газогін працює на 20% своєї заявленої потужності, спричинившись до енергетичної кризи в Європі.