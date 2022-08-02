Росія випустила по українській території 8 ракет, 7 з них збила ППО
Увечері 2 серпня Росія випустила по українській території 8 ракет, 7 із них збила протиповітряна оборона, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).
Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.
Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних сил.
На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітно-ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються".