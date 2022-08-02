ОП: кількість учасників саміту Кримської платформи збільшиться

Дипломатичний радник президента України, заступник глави Офісу президента Ігор Жовква розповів, що в другому саміті Кримської платформи братимуть участь щонайменше 48 учасників – більше, ніж торік, повідомляє Європейська правда.

"Перелік учасників Кримської платформи розширився, тому 23 серпня, через рік після першого саміту, президент Україні ініціював проведення другого саміту Кримської платформи. Очевидно, з питань безпеки ми не можемо провести цього року саміт в офлайн-форматі" , – сказав Жовква на брифінгу у вівторок.

Він додав, що на саміт було запрошено не лише чинних учасників Кримської платформи.

"На сьогодні у нас є 48 учасників, зокрема представників держав Азії, Латинської Америки та Африки. На сьогодні українська сторона працює над тим, щоб якнайбільша кількість лідерів взяли участь у форматі онлайн саміту Кримської платформи 23 серпня" , – сказав заступник глави ОП.

Жовква також анонсував проведення в жовтні саміту Кримської платформи у форматі парламентського виміру за участю спікерів парламентів іноземних держав.

"Цей захід відбуватиметься офлайн в одній із держав-партнерів України. На сьогодні триває відповідна робота" , – додав він.

Нагадаємо, Кримська платформа – це створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму.

Перший саміт Кримської платформи відбувся минулоріч теж 23 серпня в Києві. У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Цей документ підтвердив, що півострів є українським, а дії РФ у Криму від 2014 року є агресією та окупацією.

Також держави-учасниці саміту домовилися створити "Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації".