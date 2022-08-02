AFP: перший зерновоз з українською кукурудзою дістався узбережжя Туреччини
Перший зерновоз, який напередодні вирушив із української Одеси, приплив до узбережжя Туреччини у вівторок, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомили кореспонденти AFP, що перебувають на місці.
Судно Razoni, яке плаває під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.
Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.
Нагадаємо, 1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.
Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав вихід першого корабля "днем полегшення для світу".