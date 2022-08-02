Оборонне відомство: понад 20 військових літаків Китаю увійшли в зону ППО Тайваню

У вівторок, 2 серпня, в розпізнавальну зону ППО Тайваню увійшов 21 китайський військовий літак, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє оборонне відомство острова.

За його інформацією, в операції взяли участь вісім винищувачів J-11, 10 J-16, літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління KJ-500 і два розвідувальні літаки Y-9 і Y-8.

У відомстві зазначають, що літаки зайшли в зону дії ППО на південному заході від острова. При цьому вони наближалися до умовної лінії розмежування між Китаєм і Тайванем.

Напрямок польоту китайських військових літаків (twitter.com/MoNDefense)

Нагадаємо, сьогодні спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.

Після цього у Китаї почали погрожувати США і анонсували проведення військових навчань, які почалися вже сьогодні ввечері.