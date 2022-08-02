Кабмін: Нафтогаз знову проситиме кредиторів про відтермінування сплати боргу

НАК "Нафтогаз" надіслав запит до держателів єврооблігацій щодо відтермінування виплат за ними на два роки подібно до умов реструктуризації суверенного зовнішнього боргу України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"Держателям єврооблігацій пропонується погодити певні зміни до умов таких цінних паперів, в тому числі відстрочення строків сплати тіла та відсотків на період двох років, що в цілому є подібними умовами до умов пропозиції, яку зробила Україна щодо державних єврооблігацій" , – зазначили в уряді.

Уряд хоче провести реструктуризацію боргу Нафтогазу задля збереження валютної ліквідності в країні, а звільнені кошти спрямувати на придбання достатнього обсягу газу для забезпечення потреб протягом опалювального сезону 2022/23 років.

Своїм повідомленням уряд закликав інвесторів підтримати пропозиції Нафтогазу, які є частиною управління Україною своїми зобов’язаннями та боргом важливих державних установ у взаємодії з інвесторами та з урахуванням пріоритетів і стратегічних цілей України.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду 26 липня не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії. НАК повинен був до кінця вівторка виплатити 335 млн доларів тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року).

Аби провести ці виплати, Нафтогаз повинен був отримати погодження уряду, яке той не надав. НАК стверджує, що має на рахунках достатньо коштів для виплат за єврооблігаціями, та попереджає про негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку "жорсткого дефолту".

Тримачі євробондів "Нафтогазу" раніше відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки.

За даними джерел ЕП, з боку іноземних партнерів України існує нерозуміння, чому за умови замороження виплат за державним боргом, приватні інвестори продовжують отримувати кошти. Спроби "Нафтогазу" сплатити за боргом при цьому викликають занепокоєння у ключових кредиторів держави.

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що невідкладно запропонують нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.