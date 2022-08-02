ОВА: росіяни випустили понад 1100 реактивних снарядів по Нікополю

Війська РФ випустили по місту Нікополь у Дніпропетровській області понад 1100 реактивних снарядів з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Зараз це „гаряча точка“ нашої області. Понад три тижні район під постійним вогнем російської армії", - написав він у Telegram.

Резніченко додав, що окупанти ведуть обстріл з боку АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі та прикриваються станцією.

"Російські «Гради» нищать міста та села з умисною жорстокістю. Вже випустили на мирну Нікопольщину понад 1 100 реактивних снарядів.Понівечили понад 200 будинків, кілька лікарень, шкіл та садків" , — додав він.

Нікополь розташований на кордоні Дніпропетровської області на березі Дніпра. На протилежному боці річки знаходиться окупований Росією Енергодар.

Фото: Скриншот Google Maps

Раніше місцева влада закликала жителів Нікополя тимчасово залишити місто через регулярні обстріли військ РФ з боку Енергодару.