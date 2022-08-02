ОВА: росіяни випустили понад 1100 реактивних снарядів по Нікополю
Війська РФ випустили по місту Нікополь у Дніпропетровській області понад 1100 реактивних снарядів з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Зараз це „гаряча точка“ нашої області. Понад три тижні район під постійним вогнем російської армії", - написав він у Telegram.
Резніченко додав, що окупанти ведуть обстріл з боку АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі та прикриваються станцією.
"Російські «Гради» нищать міста та села з умисною жорстокістю. Вже випустили на мирну Нікопольщину понад 1 100 реактивних снарядів.Понівечили понад 200 будинків, кілька лікарень, шкіл та садків", — додав він.
Нікополь розташований на кордоні Дніпропетровської області на березі Дніпра. На протилежному боці річки знаходиться окупований Росією Енергодар.
Раніше місцева влада закликала жителів Нікополя тимчасово залишити місто через регулярні обстріли військ РФ з боку Енергодару.