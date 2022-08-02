Офіс президента прокоментував рішення Росії щодо полку "Азов"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у вівторок, 2 серпня, прокоментував рішення країни-агресора Росії визнати "терористичною організацією" полк Азов, повідомляє Новое время.

У своєму Telegram-каналі Подоляк наголосив, що будь-які рішення в російських юрисдикціях щодо України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності та не вплинуть на переговори щодо обміну полоненими.

"Трохи дивно звучить: країна, яка стоїть за крок від того, щоб бути визнаною спонсором тероризму, яка порушує будь-які правила та звичаї ведення війни, визнає когось терористичною організацією…" , — написав він.

Радник глави ОП нагадав, що Азов — частина українських Збройних Сил, яка захищала територію своєї країни, дотримувалась усіх аспектів ведення бойових дій і чітко виконувала накази. Водночас країна-терорист Росія незаконно використовує внутрішню юрисдикцію для маскування порушення прав військовополонених, додав він.

"Азов діяв виключно в межах юридично вмотивованих компетенцій. Російська юрисдикція взагалі не поширюється на територію України, і тому рішення є правовим нонсенсом... Ба більше, рішення російських судів, безумовно, не матимуть жодних наслідків у міжнародному правовому полі. У той час як Росія, безумовно, має бути офіційно визнана державою-терористом" , — заявив Подоляк.

2 серпня кремлівський режим оголосив полк Азов "терористичною організацією". Рішення було ухвалено невдовзі після масового вбивства росіянами полонених захисників України в Оленівці, де також утримували бійців Азову.

Після цього полк Азов закликав Держдепартамент США визнати Росію державою-терористом у відповідь на її численні воєнні злочини проти мирного населення України.