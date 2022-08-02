Офіс президента прокоментував рішення Росії щодо полку "Азов"
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у вівторок, 2 серпня, прокоментував рішення країни-агресора Росії визнати "терористичною організацією" полк Азов, повідомляє Новое время.
У своєму Telegram-каналі Подоляк наголосив, що будь-які рішення в російських юрисдикціях щодо України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності та не вплинуть на переговори щодо обміну полоненими.
"Трохи дивно звучить: країна, яка стоїть за крок від того, щоб бути визнаною спонсором тероризму, яка порушує будь-які правила та звичаї ведення війни, визнає когось терористичною організацією…", — написав він.
Радник глави ОП нагадав, що Азов — частина українських Збройних Сил, яка захищала територію своєї країни, дотримувалась усіх аспектів ведення бойових дій і чітко виконувала накази. Водночас країна-терорист Росія незаконно використовує внутрішню юрисдикцію для маскування порушення прав військовополонених, додав він.
"Азов діяв виключно в межах юридично вмотивованих компетенцій. Російська юрисдикція взагалі не поширюється на територію України, і тому рішення є правовим нонсенсом... Ба більше, рішення російських судів, безумовно, не матимуть жодних наслідків у міжнародному правовому полі. У той час як Росія, безумовно, має бути офіційно визнана державою-терористом", — заявив Подоляк.
2 серпня кремлівський режим оголосив полк Азов "терористичною організацією". Рішення було ухвалено невдовзі після масового вбивства росіянами полонених захисників України в Оленівці, де також утримували бійців Азову.
Після цього полк Азов закликав Держдепартамент США визнати Росію державою-терористом у відповідь на її численні воєнні злочини проти мирного населення України.