Росія назвала "явною провокацією" США візит Пелосі на Тайвань

Росія розглядає візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню як явну провокацію і закликає Вашингтон утриматися від дій, "що підривають стабільність та безпеку", повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок ввечері заяві МЗС РФ.

"Розглядаємо її візит як явну провокацію в дусі агресивної лінії США щодо всебічного стримування КНР. Вважаємо, що відносини між сторонами Тайванської протоки – це суто внутрішня справа Китаю" , - заявило російське міністерство.

РФ вважає, що китайська сторона має право "вживати заходів, необхідних для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності у тайванському питанні".

Москва закликала Вашингтон "утриматися від дій, що підривають регіональну стабільність та міжнародну безпеку, та визнати нову геополітичну реальність, у якій вже немає місця для американської гегемонії".

Як повідомлялося, літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок ввечері приземлився у столиці Тайваню Тайбей. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

Китай негайно засудив візит Пелосі, а міністерство закордонних справ заявило, що він завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці.

Пекін пообіцяв вжити заходи у відповідь на візит Пелосі, зазначивши, що наслідки, які випливають з нього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню".

Китайські державні ЗМІ повідомили, що Народно-визвольна армія країни проводитиме навчання поблизу Тайваню у найближчі дні.