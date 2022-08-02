Залужний обговорив дії та плани з військовим керівництвом США та НАТО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, повідомляє Новое время.

Також у розмові брав участь командувач ЗС США у Європі генерал Крістофер Каволі.

За словами Залужного, він обговорив із партнерами подальші кроки.

"Високо ціную їх підтримку та професійну оцінку наших дій та планів. Взаємна довіра та професійний діалог становлять надійний фундамент військової співпраці між Україною та США" , — наголосив Залужний.

Головнокомандувач також подякував всьому американському народу за надану допомогу.