Буданов підтвердив, що Путін активно використовує двійників

Глава української розвідки Кирило Буданов підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін активно використовує двійників, повідомляє Новое время.

У відео, опублікованому у Facebook української розвідки, Буданов розповідає, що у «путінів» різні форми вух.

"Це як відбиток пальця. У кожної людини картинка вуха унікальна" , - сказав він.

Буданов додав, що диктатор серйозно хворий. Також глава української розвідки переконаний, що Путін, якого показували по телебаченню до 2010 року, та та людина, яку показують зараз, це різні люди.

"У них різні звички, манери. У них навіть зріст різний, якщо добре придивитися" , — переконаний Буданов.

Раніше глава британської розвідки Мі-6 Річард Мур говорив, що немає свідчень того, що Путін серйозно хворий.

Також директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що американська розвідка не має доказів того, що Путін психічно або фізично хворий.