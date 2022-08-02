Зеленський: в Авдіївці та Пісках справжнє пекло

Ситуація з настанням російських військ у напрямку Пісків та Авдіївки (передмісті Донецька) перетворилася на справжнє пекло, повідомляє Новое время.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За його словами, українські військові роблять все для того, щоб противник постійно зазнавав все більш болючих втрат завдяки західному озброєнню, зокрема HIMARS.

"Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі — Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами" , - зазначив Зеленський.

Він додав, що кожного дня українські дипломати роблять все можливе, щоб Україна отримала ту зброю, яка допоможе зупинити російську армію.