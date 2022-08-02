ОВА: з Донецької області після 24 лютого евакуювалися дві третини мешканців

З Донецької області після 24 лютого евакуювалися дві третини мешканців, лишилася категорія людей, що до останнього не хоче виїжджати, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

"Зі вчорашнього дня почав потяг (евакуаційний – ред.) рухатися. Люди вивозилися у конкретні умови із розумінням, куди вони їдуть і з усіма необхідними виплатами. Це 134 особи. Це до Кропивницького. Сьогодні триває цей рух, це 95 осіб…".

"Зауважу, що всього виїхали вже дві третини мешканців області. Лишилося ці 250 тисяч плюс-мінус. Звичайно темпи дуже низькі і більшість людей не має бажання виїжджати. Але це станом на зараз. Ще літній період не завершився. Ми розуміємо, що із настанням холодів люди будуть діяти інакше…

Якщо казати, що евакуація йде повільно, то це лишилася та категорія людей, яка до останнього не хоче виїжджати. Дві третини області нараз евакуйовані. Евакуація йшла з 24 лютого".

Кириленко ще раз наголосив, що насильно їх переселяти людей ніхто не буде, йдеться про збереження їхнього життя і проходження опалювального періоду. Він додав, що зараз обстріли відбуваються майже по всій території області.

Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.