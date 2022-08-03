Байден може вдарити по терористах в інших країнах - Білий дім

Координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі заявив, що за необхідності президент США Джо Байден може провести подібну до ліквідації ватажка Аль-Каїди операцію проти будь-якого терористичного угруповання, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Кірбі зазначив, що США будуть продовжувати нарощувати свої можливості в антитерористичних операціях, в тому числі в інших країнах.

"Цей удар продемонстрував, наскільки серйозні у нас можливості, наскільки серйозно ми готові захищати наші інтереси. Якщо ми знову помітимо загрозу Америці з боку Аль-Каїди або будь-якого терористичного угруповання, президент залишає за собою право вжити подібних заходів знову" , - заявив він.

Він також зазначив, що в Афганістані і в цілому в цьому регіоні залишаються представники ядра Аль-Каїди та інших терористичних угруповань. І додав, що тероризм становить загрозу не тільки американцям, а й іншим країнам.

Як повідомлялося, США провели контртерористичну операцію, в ході якої вбили лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі. Його ліквідували ударом безпілотника. Президент США Джо Байден підтвердив інформацію про ліквідацію лідера "Аль-Каїди".