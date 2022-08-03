ISW назвав області РФ, які формують добровольчі батальйони

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні – Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська, повідомляє Українська правда.

Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій.

Інститут припускає, що, судячи із заяв і занепокоєння російського Міноборони, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".

Також, посилаючись на зібрані дані, ISW повідомляє, що Україна не володіє достовірними даними щодо загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованій Донеччині.

Також аналітики інституту із посиланням на непідтверджені повідомлення припускають, що Іран міг відправити першу партію БПЛА до Росії для польових випробувань.

Ключові висновки експертів ISW: