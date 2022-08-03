Кулеба подав Венедіктову на посла у Швейцарії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення колишнього генпрокурора Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії, повідомляє Українська правда.

"Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії" , - сказав він.

Глава української дипломатії зазначив, що ця ідея народилася "в колі декількох людей – сиділи, обговорювали, і була знайдена така опція".

За словами Кулеби, практика політичних призначень на дипломатичні посади завжди була, є і буде в усіх країнах, оскільки потрібен приплив свіжої крові, свіжих думок і поглядів.