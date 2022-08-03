СБУ затримала помічника нардепа за співробітництво з РФ

СБУ затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкаської області, повідомляє Українська правда.

За даними джерела, йдеться про помічника народного депутата від колишньої "ОПЗЖ" Василя Німченка – Олександра Замирайла.

Співробітники Служби безпеки затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію "Опозиційна платформа – За життя" до заборони цієї партії, і водночас працював помічником нардепа. Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти України, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.

Зокрема, помічник Німченка стверджував, що війна, розв’язана РФ в Україні – це громадянський конфлікт, заперечував нанесення авіаударів РФ по мирних містах та вчинення злочинів військовими РФ, поширював фейки, що до них причетні ЗСУ, а також обурювався обміну військовополонених.

Пізніше Замирайло намагався втекти за кордон та іммігрувати до США, але спецпризначенці його впіймали напередодні виїзду.

СБУ

Замирайло відомий тим, що свого часу відмовлявся виступати на сесії міськради українською, тож його виступи перекладав секретар міськради.