В Україну прибули перші дрони-розвідники Fly Eye

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україну в рамках проекту "Армія дронів" надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye, які вже сьогодні вирушать на передову.

"Всього на "Армію дронів" зібрали понад 751 млн гривень через платформу United24. На перші 260 млн з цієї суми уклали контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice, а також двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate" , - заявив міністр.

Fly Eye – це високотехнологічні безпілотники, які допомагають відстежувати дії ворога та змінювати військові стратегії.

Дрони Fly Eye розвивають швидкість до 160 кілометрів на годину. Їх можна запускати із руки. Вони сумісні із західними ракетно-артилерійськими установками, де використовується автоматизована система управління вогнем, що дозволяє ефективно визначати цілі.

На початку липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проекту "Армія дронів". Це програма, до якої входять системна закупівля дронів, їх ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів.