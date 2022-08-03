В Україні може з'явитись додатковий митний збір

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в Україні можуть запровадити додатковий митний збір, наразі в уряді обговорюють концепцію, повідомляє Економічна правда.

"Ми зараз обговорюємо це питання. Така ініціатива може не носити назву додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому, коли і в якому вигляді буде введено збір - говорити зарано" , - заявив міністр.

За його словами, динаміка податкових і митних надходжень починає покращуватися. Якщо в березні надходження з митниці були - 7 млрд грн, то в липні вже понад 22 млрд грн, що складає понад 56% планових довоєнних показників.

Заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що Кабмін вже розробляє законопроект про запровадження додаткового збору на купівлю іноземної валюти імпортерами.

"Тут варто зазначити, що обрана концепція не передбачає додаткових імпортних мит (що складно у адмініструванні), а передбачає запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг" , — зазначив нардеп.

Наразі імпортери здійснюють купівлю валюти за офіційним курсом Нацбанку, який зафіксовано на новому рівні 36,57 грн за долар. У разі, якщо відповідний законопроект знайде підтримку у парламенті, то фактично курс купівлі валюти імпортерами може зрости до 40,23 грн за долар, адже 3,66 грн вони будуть зобов'язані заплатити до бюджету.

Мета законопроекту не лише у тому, аби збільшити надходження до держказни, але й знизити попит на імпортні товари та послуги серед українців та, відповідно, тиск на міжнародні резерви та стабільність гривні, зазначає Железняк.