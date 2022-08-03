МВС: в Україні змінився алгоритм отримання водійського посвідчення

Українці, які пройшли теоретичний курс в автошколі не здаватимуть у ній практичний і теоретичний іспит, але отримали можливість обрати, де пройти ці тестування, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Як і раніше українці можуть обрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати свідоцтво про проходження теоретичної підготовки. Документ буде дійсним протягом року.

Але внутрішнього іспиту в автошколах відтепер не буде. Теоретичний іспит треба буде скласти в будь-якому сервісному центрі МВС.

"Для практичних занять можна обрати будь-яку іншу автошколу у бажаному місті. Після навчання скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв у автошколі, яке дійсне 2 роки" , – додали в МВС.

Також практичний іспит можна буде скласти й у центрах МВС і там же отримати посвідчення водія.