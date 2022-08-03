Єврокомісар: кількість українських біженців у ЄС стабілізувалось

За даними Єврокомісії, кількість українських біженців в ЄС наразі відносно постійна, повідомляє Європейська правда.

Про це розповіла єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв'ю кільком інформаційним агентствам у середу, повідомляє видання Bild.

Кількість людей, які прибувають до ЄС, зараз приблизно така ж, як і тих, хто в'їжджає в Україну з держав Євросоюзу. Щоденно, від 35 000 до 40 000 людей виїжджають з ЄСдо України.

Водночас, Йоганссон підкреслила, що це не кількість громадян України, які повертаються додому. Частина цих людей є жителями прикордонного регіону.

﻿У липні Йоганссон повідомляла, що кількість українців, які в'їжджають до Європейського Союзу, повернулася до рівня, який був до російського вторгнення.

Напередодні Йоганссон прибула з візитом до Києва.