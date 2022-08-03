СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, що діяла відразу у кількох областях

Контррозвідка викрила агентуру ФСБ, яка діяла відразу у кількох областях України, повідомляє Новое время.

Про це у середу, 3 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Керівником агентурної мережі виявився мешканець Одеси з позивним «Професор».

Після свого вербування він став резидентом, який підшукував для російської спецслужби нові кадри для реалізації підривної діяльності проти України.

Насамперед кураторів «Професора» цікавила інформація щодо дислокації центрів прийняття рішень та стратегічних об'єктів критичної інфраструктури у різних регіонах країни.

Крім нього, наразі затримано ще одного члена агентурної мережі з Івано-Франківської області, який збирав відомості про оборону регіону, дислокацію та переміщення українських захисників та їхньої техніки, а також про місця розташування військових об'єктів.