Андрющенко: у Маріуполі помітили рух російської техніки у бік Мангуша

В середу, 3 серпня, в Маріуполі помітили рух російської військової техніки у бік Мангуша, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

"Фіксуємо черговий рух військової техніки. В 12−10 ранку рух інженерних та вантажних автомобілів, схожих візуально на автівки РЕБ з вантажівками з живою силою в російській формі" , — написав він.

За його словами, вони рухались по проспекту Будівельників з позначкою «Z» у бік виїзду на Мангуш.