Андрющенко: у Маріуполі помітили рух російської техніки у бік Мангуша
В середу, 3 серпня, в Маріуполі помітили рух російської військової техніки у бік Мангуша, повідомляє Новое время.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.
"Фіксуємо черговий рух військової техніки. В 12−10 ранку рух інженерних та вантажних автомобілів, схожих візуально на автівки РЕБ з вантажівками з живою силою в російській формі", — написав він.
За його словами, вони рухались по проспекту Будівельників з позначкою «Z» у бік виїзду на Мангуш.
"Далі колону помічено на виїзді з Мангуша в бік Бредянська. Продовжуємо відслідковувати ситуацію", — зазначив він.