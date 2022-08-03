Huawei зупинила продажі в офіційному онлайн-магазині в Росії

Китайська компанія Huawei оголосила про зупинку продажів в офіційному онлайн-магазині Huawei Vmall у Росії, а також у додатку цього магазину. Про причини рішення компанія не повідомила, повідомляє Обозреватель.

Про припинення продажів йдеться у повідомленні на сайті Vmall. У ньому уточнюється, що продаж на майданчику зупинено з 1 серпня.

Уточнюється, що замовлення, розміщені раніше у маркетплейсі Vmall, будуть доставлені у звичайному режимі. При цьому про поновлення роботи в майбутньому не йдеться.

Повідомлення для росіян у магазині Huawei Vmall. Джерело: shop.huawei.ru

На сторінках всіх продуктів на сайті вказано, що товару немає. При цьому продукція Huawei все ще є доступною для замовлення через російський розділ сайту Huawei.com.

Офлайн-магазини Huawei почали закриватися у Росії ще на початку червня. У липні компанія скоротила кількість позаштатних російських співробітників та перестала набирати нових.