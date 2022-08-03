Генштаб: ЗСУ стримують окупантів на підступах до Мар'їнки та Білогірки

Українські захисники відбили всі ворожі штурми російських загарбників на Бахмутському напрямку та не дали окупантам просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог обстріляв із ствольної артилерії кілька населених пунктів.

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 23-х населених пунктів. Окупанти завдали авіаудару неподалік Прудянки.

Ворог вів повітряну розвідку БПЛА біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки.

Задіяв засоби радіоелектронної боротьби у районах Іванівки, Студенка, Василенкового та Гетьманівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів у районах 20-ти населених пунктів.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 15-ти населених пунктів. Зокрема, Бахмута і Соледара.

Також ворог завдав авіаударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.

Російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я.

У Генштабі відзначають, що всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантам втрат та відкинули назад.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.

Росіяни намагалися вести наступ в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мали, відійшли.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах 26-ти населених пунктів. Окупанти завдали авіаударів біля Новосілки, Новополя і Полтавки.

Всі спроби окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки українські захисники звели нанівець.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 17-ти населених пунктів, зокрема Миколаєва.

Росіяни завдали авіаційного удару біля урочища Андріївка.

Також окупанти вели наступальний бій в напрямку Білогірки, але успіху не мали і відійшли.

В акваторії Чорного моря перебувають 2 носії крилатих ракет "Калібр".

Відзначається, що окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу.

Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні.

Водночас, російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців.