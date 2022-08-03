Андрющенко: росіяни у Маріуполі розпочали термінову заготівлю дров на зиму

Андрющенко: росіяни у Маріуполі розпочали термінову заготівлю дров на зиму
Фото: Скріншот

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти в терміновому порядку почали заготівлю дров на зиму, повідомляє Українська правда.

"Окупаційна влада Маріуполя наказала в терміновому порядку почати заготівлю дров на зимній період.
За відсутності/недостатньості пошкоджених або аварійних дерев зелена зона Маріуполя пішла "під ніж".
Вже немає в Маріуполі полку "Азов". Вже немає бойвих дій. Але безворотнє руйнування міста не зупиняється. Просто, тому що Росія".

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