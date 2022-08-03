ЦПД: родичів загиблого військовослужбовця не призиватимуть до армії

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України спростував основні фейки про людей, які підлягають мобілізації під час війни, повідомляє Новое время.

У ЦПД зазначають, що Верховна Рада ухвалила законопроекти № 7481 та № 7352, якими розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації. Отже, родичів загиблих військових - не призиватимуть.

Також у відомстві уточнюють, що до близьких родичів, які не можуть бути мобілізованими, належать: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат, сестра) загинули або зникли безвісти.

Також право на відстрочку від призову мають наукові, науково-педагогічні працівники за умови, що вони працюють у наукових установах та організаціях, установах вищої, професійної, професійної чи загальної середньої освіти.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було оголошено воєнний стан. Спочатку його термін минув 25 травня, але Парламент продовжив його до 23 серпня.

Під час загальної мобілізації до лав армії можуть призвати всіх військовозобов'язаних громадян України, які не підпадають під категорії осіб, які не підлягають призову або мають право на відстрочку. Військовозобов'язаними в Україні є також жінки. З 1 жовтня деякі з них будуть зобов'язані стати на військовий облік, після чого, як і чоловіки, не зможуть виїжджати за кордон без належного дозволу.