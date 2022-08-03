Зеленський підписав закон для проведення термомодернізації будівель

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує процедури термомодернізації будівель, чим дозволяє почати масштабну реалізацію програми, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Цей закон був розроблений за підсумками роботи Фонду енергоефективності, який визначив законодавчі бар’єри на заваді термомодернізації будівель. Документ прибирає такі перешкоди для широкомасштабного проведення термомодернізації щодо житлових та громадських будівель – зокрема тих проєктів, що отримують держпідтримку.

Зокрема, законом скорочується кількість процедур та час їхнього здійснення, необхідних для реалізації таких проектів, створюється можливість реалізації часткових проєктів з чіткими критеріями результатів енергоефективності після завершення.

Нагадуємо:

Верховна Рада 31 травня підтримала за основу урядову пропозицію спростити процес термомодернізації будинків, аби забезпечити масштабну реалізацію таких проєктів. Вже 9 липня законопроєкт № 6485 проголосували в цілому.