Глава ВЦА: в Авдіївці люди живуть у жахливих, нелюдських умовах

В Авдіївці Донецької області залишається близько 2,5 тисяч цивільних — це 10% від населення, яке було в місті до повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода начальник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"Люди живуть у жахливих, нелюдських умовах. Нема води, газу. Електрика відсутня близько трьох місяців. Воду намагаємось підвозити, але дуже складно це робити. За добу місто обстрілюють близько 20 разів" , - сказав Віталій Барабаш.

Він додав, що російські окупанти застосовує весь спектр артилерії та авіацію.

"Декілька днів поспіль ворог не припиняє спроб наступу на місто. Все під прикриттям артилерії, авіації. Майже щодня двічі на день б'є авіація. Працюють з усіх систем артилерії, які є в наявності. Використовують Сонцепеки (важка вогнеметна система - ред.), ракети Іскандер. Застосовують дистанційне мінування", - розповів Віталій Барабаш.

Керівник Авдіївської ВЦА сподівається, що українським військам вдасться утримати місто.

2 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з настанням російських військ у напрямку Пісків та Авдіївки (передмістя Донецька) перетворилася на справжнє пекло.