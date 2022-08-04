Мінцифри додасть у Дію пенсійне та можливість купити облігації

Керівник із розвитку електронних послуг міністерства Мстислав Банік повыдомив, що Мінцифри хоче додати до додатку Дія пенсійне посвідчення та можливість купувати облігації, повідомляє Новое время.

"Ми працюємо над появою пенсійних посвідчень: за віком, за інвалідність та вислугою років" , — розповів Банік.

Він наголосив, що у багатьох українців немає ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, а внутрішній паспорт старого зразка у додатку Дія не відображається.

Банік додав, що у додатку також з'явиться можливість придбати облігації.

Раніше повідомлялося, що в Мінцифри хочуть створити необанк Дія Банк, щоб залучити якнайбільше українців до механізму соцвиплат за допомогою карток.