Китай розпочав військові навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню

У четвер, 4 серпня, Пекін провів навчання з дальньої артилерійської стрільби в Тайванській протоці, це сталося на тлі візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.﻿ Про це, з посиланням The Guardian, повідомляє Новое время.

Планується, що навчання Китаю триватимуть до неділі, 7 серпня, вони проводяться у шести зонах навколо Тайваню.

"Командування Східного театру військових дій НВАК провело навчання з дальньої артилерійської стрільби в Тайванській протоці, завдавши ударів по цілях на східній стороні протоки і досягнувши очікуваного результату" , - йдеться в повідомленні.

У командуванні китайської армії заявили, що "завдали точкові удари по конкретних районах у східній частині Тайванської протоки".

Зони навчань Китаю розташовані навколо Тайваню та частково перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами.

Влада Тайваню звинуватила Китай у де-факто блокаді, проте його армія зараз перебуває у звичайному режимі.

31 липня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила у турне країнами Азії. В офіційній програмі візиту поїздки до Тайваню не було. Проте вже ввечері 2 серпня літак із Пелосі на борту приземлився в аеропорту Тайваню.

Візит Пелосі на Тайвань — перша поїздка представника США такого рівня на острів з 1997 року.

28 липня китайські державні ЗМІ повідомили, що лідер Китаю Сі Цзіньпін попередив президента США Джо Байдена про наслідки "втручання" у справи Тайваню, заявивши, що глава Білого дому "грає з вогнем". Пекін попередив Вашингтон про неприпустимість візиту Пелосі до Тайваню.

Тайвань є частково визнаною державою, яку Китай вважає своєю територією. Тайвань управляється демократичним урядом і вважається одним із чотирьох "азіатських тигрів" — найуспішніших економік регіону. Офіційний Пекін категорично заперечує спроби будь-яких країн встановлювати відносини з Тайванем або відвідувати острів. США визнають легітимність КНР як єдиної держави, але продовжують розвивати зв’язки з островом.