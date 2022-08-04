Розвідка Британії: РФ прикриває мости під Херсоном, побоюючись нових ударів

В огляді британської розвідки про війну в Україні йдеться про те, що Росія розмістила спеціальне обладнання біля пошкоджених ключових мостів під Херсоном, намагаючись відвернути подальші удари ЗСУ по своїх переправах, повідомляє Українська правда.

"Російські сили майже напевно встановили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді поруч з нещодавно пошкодженими Антонівським мостом та залізничним мостом, обидва з яких перетинають Дніпро під Херсоном… Відбивачі ймовірно використовуються для того, щоб приховати міст на радіолокаційних зображеннях з синтетичною апертурою та від обладнання для наведення ракет. Це підкреслює, що РФ відчуває загрозу від більш далекобійних і точних систем, які надає (Україні) Захід" , – зазначає розвідка.

В огляді пишуть також, що ЗСУ продовжують бити по російських командних пунктах, логістичних базах та складах з боєприпасами і це скоріш за все вплине на спроможність сил РФ вчасно підвозити все необхідне й ускладнить роботу їхніх підрозділів забезпечення.

Згадують також прибуття до Туреччини першого зерновоза, що вийшов з порту Одеси згідно зі Стамбульськими домовленостями.