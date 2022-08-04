За кордоном перебувають понад 600 тисяч українських школярів – МОН

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що від початку повномасштабної війни в Україну повернулися 30 тисяч дітей шкільного віку, які були змушені виїхати за кордон, повідомляє Українська правда.

За даними Міністерства освіти і науки, станом на початок повномасштабного вторгнення РФ в Україні нараховувалося близько 4 мільйони 200 тисяч учасників освітнього процесу. Наразі за кордоном перебувають 641 тисяча українських дітей шкільного віку, що на 30 тисяч менше, ніж було у травні.

"Але є певна тенденція, адже на початку травня була 671 тисяча дітей (за кордоном), на сьогодні – 641 тисяча, тобто 30 тисяч дітей вже повернулися" , – резюмував глава МОН.

Попри те, що через війну багато людей стали переселенцями всередині країни, усі діти матимуть доступ до навчання і будуть забезпечені освітніми закладами, наголошує Шкарлет.