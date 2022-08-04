В Україні знижуються ціни на бензин

У четвер, 4 серпня, порівняно із середою, 3 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та бензин марки "Євро-95" знизилися на 1,0-1,2% до 28,58-50,89 гривні/літр, а на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр, повідомляє Українські Новини.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 1,2% із 51,49 гривні за літр до 50,89 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,80 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 1,0% із 28,87 гривні за літр до 28,58 гривні за літр.

Ціни на заправках 4 серпня, гривень/літр:﻿