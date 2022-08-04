Генсек НАТО: українці показали вміння повертати території

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що на шостий місяць російсько-української війни українські сили показали вміння завдавати ударів у відповідь та повертати території, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час виступу у рідній Норвегії.

Столтенберг зазначив, що у російсько-українській війні НАТО має два завдання: підтримати Україні і не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між НАТО і Росією.

Він додав: на саміті НАТО в Мадриді трохи більше місяця тому всі країни НАТО погодилися, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Те, що ми бачимо зараз, - це жорстока і кривава війна на виснаження. Просування росіян знову зупинилося. А українці показали вміння завдавати ударів у відповідь і повертати території, планують контрнаступ на півдні" , - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що країни Альянсу платять ціну за підтримку України. Проте її можна виміряти грошима, тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється людськими життями.

Днями Єнс Столтенберг обговорив з Володимиром Зеленським пріоритети військової підтримки України.