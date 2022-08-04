СтратКом ЗСУ: війська РФ стягують техніку до Сумської та Чернігівської області

Росія перекидає у Брянську та Курську області підрозділи та техніку, щоб відволікати українські сили на Сумському та Чернігівському напрямах, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

У Telegram управління уточнює, що на станції Климово та Суземку Брянської області прибули ешелони з танками Т-80. Також танки прибувають на станції Суджу та Льгов-Київський Курської області.

У військ РФ недостатньо сил, щоб наступати на Сумську та Чернігівську область, переконані у ЗСУ. За їхніми даними, таким чином окупанти хочуть зменшити «контрнаступальний потенціал ЗСУ» та відволікти увагу українських сил.

"На сьогодні російські окупаційні війська не можуть відкривати другий фронт, недостатньо ресурсів, але постійною демонстрацією загрози наступу можуть сковувати сили ЗСУ" , - наголошується в повідомленні.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що на кордоні з РФ в районі Чернігівської та Сумської областей окупанти не формують ударне угруповання для наступу. Але, за його словами, РФ зі своєї території обстрілює ці області щодня артилерією, авіацією та стрілецькою зброєю.