Кулеба розкритикував звіт Amnesty International про ЗСУ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що звинувачення Amnesty International на адресу ЗСУ є спробою виправдати агресію РФ, створивши «фальшиву реальність, у якій всі у чомусь трохи винні», повідомляє Новое время.

Про це він заявив у четвер, 4 серпня, коментуючи скандальний звіт, у якому стверджувалося, що українські військові нібито «наражають на небезпеку» мирних жителів, оскільки тримають оборону у житлових районах міст і використовують як укриття від російських обстрілів цивільну інфраструктуру.

За словами Кулеби, у відповідь на претензії щодо дискредитації ЗСУ в Amnesty International , швидше за все, зауважать, що критикують обидві сторони конфлікту, однак не уточнюватимуть ступінь вини кожної з них, при тому, що українці лише захищаються від загарбника, а на совісті російських окупантів безліч найжорстокіших воєнних злочинів.

"Така поведінка Amnesty International це не про пошук та донесення світу правди, а про створення фальшивого балансу між злочинцем та його жертвою. Між країною, яка сотнями та тисячами знищує цивільне населення, міста, території. І країною, яка захищається, рятуючи свій народ та весь континент від цієї навали" , — пояснив він.

У зв’язку з цим міністр закликав Amnesty International припинити поширювати кремлівські наративи про українських військових.